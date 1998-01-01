الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين

غزة / سما/

أعلنت وزارة الداخلية في غزة الاحد ،عن آلية السفر عبر معبر رفح البري الواقع أقصى جنوب قطاع غزة ليوم الاثنين..

وقالت داخلية غزة ان السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الخامسة + الحافلة السادسة حتى الرقم (80) من كشف (5/16).

ودعت لضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها والتواجد الاثنين الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وطالبت بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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