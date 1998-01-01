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الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة 20 ألف دينار لمدان بالإتجار بالمخدرات

الأحد 26 مايو 2019 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة 20 ألف دينار لمدان بالإتجار بالمخدرات


رام الله / سما /

 أدانت محكمة الجنايات الكبرى، المنعقدة في نابلس برئاسة القاضي سائد غانم، المتهم (أ.ع) بتهمة الاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية خلافاً لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل لقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة مالية بقيمة عشرين ألف دينار أردني.

وأدانت المحكمة ذاتها المتهم (ر.ع) بتهمة هتك عرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة عشرة سنوات.

وجاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة خليل سلامة.

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