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وزير العمل يبحث سبل التعاون المشترك مع السفير الصيني

الأحد 26 مايو 2019 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير العمل يبحث سبل التعاون المشترك مع السفير الصيني


رام الله / سما /

 بحث وزير العمل نصري أبو جيش، اليوم الأحد، مع السفير الصيني لدى دولة فلسطين قوه وي، سبل وآليات التعاون المشترك في عدد من المجالات والقضايا التي تتعلق بمجالات العمل المختلفة، خاصة في مجالات التدريب المهني، وتطوير الاتحادات، والتعاونيات، والحماية الاجتماعية.

وعبر أبو جيش عن شكره لدولة الصين حكومة وشعبا وحزبا لمواقفهم الداعمة لفلسطين تاريخيا، في كافة المحافل الدولية، مؤكدا أهمية دور الصين في دعم القضية والشعب الفلسطيني، وكذلك دعمهم لعملية التنمية في فلسطين، سيما أن الصين تتمتع بثقل سياسي واقتصادي هام في العالم.

وأعرب  الوزير عن اعتزازه بالعلاقة الفلسطينية – الصينية الأخوية والتي ترقى للعام 1965 ولا زالت مستمرة بشكل ثابت حتى الآن.

وقال أبو جيش: أننا كوزارة عمل نرغب في التعاون مع الصين والحكومة الصينية، في الكثير من المجالات والقضايا وخاصة التدريب المهني والتقني بعقد دورات تدريبية في مهن تحتاجها سوق العمل وابتعاث متدربين او جلب خبراء من الصين، وكذلك في مجال تطوير الاتحادات والجمعيات التعاونية نظرا للخبرة الواسعة والمتقدمة جدا التي تتمتع بها الصين في هذين المجالين"، آملا في عقد اتفاقيات ثنائية في هذا الإطار وفي كافة القضايا التي تهم العمل والعمال، وذلك في القريب العاجل.

كما دعا ابو جيش، خلال الاجتماع، الى تنسيق المواقف بين الجانبين بخصوص القضايا التي ستطرح في مؤتمر العمل الدولي الذي سيعقد في جنيف الشهر القادم.

من جانبه، قال السفير وي أن العلاقة الصينية الفلسطينية علاقة تاريخية، والصين تلتزم بوعودها بتقديم المساعدات الانسانية والدعم المالي في ظل الأحوال والتحديات التي تمر بها دولة فلسطين وشعبها.

وأشار الى أن الصين تدعم فلسطين منذ أكثر من 70 سنة دون شرط مسبق أو مقابل،  معربا عن اعتزاز الصين بفلسطين حكومة وشعبا وبهذه العلاقة.

 وشدد على أن موقف الصين ثابت وداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وعلى استعداده التام لتعزيز وتمكين التعاون الثنائي واحراز تقدم في المجالات المطروحة في اطار توقيع اتفاقية تعاون بين الجانبين.

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