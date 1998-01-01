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عساف يوقع اتفاقية الحفريات لمبنى المطبعة الوطنية

الأحد 26 مايو 2019 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
عساف يوقع اتفاقية الحفريات لمبنى المطبعة الوطنية


رام الله / سما /

وقع احمد عساف المشرف العام على الإعلام الرسمي، اليوم الاحد، على اتفاقية حفريات وتجهيز الأرض لعملية بناء المطبعة الوطنية، مع مدير عام شركة برذرز (Brothers) بشير حنني.

ويشمل الاتفاق أعمال الحفر، التي من المفترض أن تنتهي خلال ستة أسابيع تبدأ بعدها مباشرة عليه بناء المطبعة التي من المتوقع أن تبدأ في نهاية تموز/ يوليو القادم، لتكون بعدها المطبعة بما فيها من معدات وأجهزة وإدارة جاهزة للعمل قبل نهاية العام الحالي.

يذكر أن العمل لتأسيس هذه المطبعة قد بدأ منذ أكثر من عام بتوجيهات واهتمام من السيد الرئيس محمود عباس، واشراف ومتابعة الوزير أحمد عساف، واللجنة المكلفة بتأسيس المطبعة، والتي تضم ممثلين عن وزارتي المالية والاشغال العامة، إضافة الى أعضاء من مجلس إدارة الحياة الجديدة وطاقمها الإداري وخبراء ومهندسين من القطاع الخاص.

يشار إلى أن ماكينات المطبعة ومعداتها قد جاءت منحة من جمهورية الهند الصديقة، أما عملية البناء فهي ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية.

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