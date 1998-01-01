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الشرطة تتلف 107 مركبات غير قانونية في قلقيلية

الأحد 26 مايو 2019 03:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تتلف 107 مركبات غير قانونية في قلقيلية


قلقيلية / سما /

 أتلفت الشرطة في محافظة قلقيلية، اليوم الاحد، 107 مركبات غير قانونية ضبطت خلال نشاطات ودوريات الشرطة المتواصلة.

وذكرت إدارة العلاقات العامـة والإعلام بالشرطـة: انه واستمرارا لخطة مديرية الشرطة للقضاء على المركبات غير القانونية وحفاظ على حياة المواطنين وممتلكاتهم، فقد جرى اليوم عملية إتلاف 101 مركبة  و6 دراجات غير قانونية في قلقيلية .

وأشارت إلى أن المركبات المتلفة غير القانونية تم ضبطها خلال الفترة الماضية لما لها من مخاطر كبيرة على حياة المواطنين كونها تفتقر إلى شروط السلامة العامة وغير قانونية .

من جهته، أكد مدير شرطة المحافظة العقيد فواز طالب أن الشرطة بمختلف إداراتها ومراكزها تعمل جاهدة لتوفير الأمن والأمان للمواطنين من مختلف المخاطر، التي يكون للمركبات غير القانونية نصيب فيها، التي أصبحت تهدد سلامة المواطنين وتقلق راحتهم، مشيرا إلى ان العديد من حوادث السير كان سببها مركبات غير قانونية ونتج عنها وفيات وإصابات خطيرة في معظم الأحيان .

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