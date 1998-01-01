  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

156 طنا من الذهب دمغتها مديرية المعادن الثمينة منذ تأسيسها وسنويا تدمغ 10 أطنان

الأحد 26 مايو 2019 02:34 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

دمغت مديرية المعادن الثمينة منذ تأسيسها قبل عشرين عاما 156 طنا من المعادن الثمينة بحجم ايرادات بلغ نحو 182 مليون شيقل، في حين يعمل في صناعة وبيع المعادن الثمينة نحو 700 مصنع وورشة ومحل تشغل 3 آلاف صانع وتاجر.

جاء ذلك خلال تفقد وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي سير العمل في مديرية المعادن الثمينة في محافظة رام الله والبيرة، واطلاعه على الجهود التي تبذلها في صياغة ودمغ المعادن، بالإضافة الى احتياجات المديرية اللازمة لتطويرها، وتحسين أدائها، وتبسيط الاجراءات المتبعة في تقديم الخدمات للجمهور.

وقال العسيلي: سنعمل على تطوير وتحسين اداء هذا القطاع الواعد بالتعاون مع كافة الشركاء، ووضع الخطط اللازمة لتنظيمه بما يعزز من ريادية هذا القطاع وينعكس ايجابا على النشاط الاقتصادي في فلسطين.

يذكر ان مديرية المعادن الثمينة تدمغ سنويا ما يقارب 10 أطنان من المصوغات الذهبية والتي تحمل الدمغة الفلسطينية "قبة الصخرة"، في حين تقدر كمية الذهب الموجودة في فلسطين نحو 91 طنا.

#الذهب

الأكثر قراءة اليوم

دحلان: صفقة القرن تطبق والجميع يدعي انه يريد اسقاطها ولم اسمع موقف واضح من ابو مازن حتى الان

"والا": حماس تلعب بالنار و ما حدث بالحروب السابقة لا يقارن بما سيحصل بالحرب القادمة

"تكافل" توضح حقيقة القسائم الشرائية بـ100$

في غزة ..يأكلون من بقايا البسطات والعظام ويخلو منزلهم من مقومات الحياة الآدمية

صورة.. تفاصيل صادمة عن محاولة لاغتيال ابنة شقيق زكي مبارك

مصر: وفاة أحد أبرز قيادات الإخوان المسلمين داخل سجنه

ليبرمان يوجه تحذيرا نهائيا لنتنياهو!

الأخبار الرئيسية

حماس : مشاورات للبدء بعمل مشترك يواجه "صفقة القرن"

يديعوت : أزمة السلطة المالية تتعمق وقريبا ستصرف رواتب موظفيها بنسبة 30% فقط

860x484 (4)

توتر في الأقصى وحصار المسجد القبلي بعد ادخال مجموعات سياحية

آلاء البشير

يديعوت تزعم: السلطة تحبط عملية تفجيرية لداعش في إسرائيل بواسطة فتاة من قلقيلية

860x484 (1)

إسرائيل تضيف عبارة "محافظة يهودا والسامرة" في أوراقها الرسمية