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مجدلاني يلتقي نائب رئيس فنزويلا ويؤكدان عمق العلاقات بين البلدين

الأحد 26 مايو 2019 02:32 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

التقى عضو اللجنة التنفبيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، اليوم الأحد، نائب رئيس جمهورية فنزويلا اريستولوا استوريز، على هامش مشاركته باحتفالات تنصيب الرئيس الجديد لجمهورية جنوب افريقيا.

ونقل مجدلاني لنائب رئيس فنزويلا، تحيات السيد الرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني، معربا عن امتنانه للمواقف التقدمية والتضامنية مع الشعب الفلسطيني التى تدل على قوة أواصر العلاقة بين البلدين.

وأدان مجدلاني التدخل الأميركي بالشأن الداخلي الفنزويلي، مشددا على الدعم الفلسطيني الكامل قيادة وشعبا للحكومة المنتخبة التى يقودها الرئيس مادورو للخروج من هذه الأزمة.

وأكد أهمية الخطوة التكتيكية التى ينادى بها الرئيس مادورو من أجل الحوار الداخلي بين الأقطاب السياسية لغلق الأبواب أمام التدخلات الخارجية.

بدوره، نقل استوريز تحيات الرئيس مادورو للرئيس الفلسطيني محمود عباس ومن خلاله للشعب الفلسطيني، مرحبا بالموقف الفلسطيني الداعم للشرعية الفنزويلية التي تحاول أميركا إسقاطها لخدمة مصالحها.

وأكد نائب الرئيس الفنزويلي، موقف فنزويلا الدائم لدعم حق الشعب الفلسطيني بقيام دولته المستقلة.

#احمد مجدلاني

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