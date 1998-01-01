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رئيس إسرائيل "مصدوم" من تحذير مفوض حكومي ألماني لليهود من ارتداء "الكيباه"

الأحد 26 مايو 2019 02:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس إسرائيل "مصدوم" من تحذير مفوض حكومي ألماني لليهود من ارتداء "الكيباه"


القدس المحتلة/سما/

عبر رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلينعن "صدمته العميقة" من تحذير مفوض الحكومة الألمانيةلمكافحة معاداة السامية لليهود من ارتداء قلنسوتهم المعروفة باسم "كيباه" في الأماكن العامة.

وكتب ريفلين، على موقعتويتر، :"المسؤولية عن الرفاهية والحرية والحق في المعتقد الديني لكل فرد من أفراد الجالية اليهودية في ألمانيا تقع على عاتق حكومة ألمانيا وسلطات إنفاذ القانون بها". 

وأضاف :"نقر ونقدر الموقف الأخلاقي لحكومة ألمانيا والتزامها تجاه الجالية اليهودية التي تعيش هناك، إلا أن المخاوف بشأن أمن اليهودالألمان هي بمثابة استسلام لمعاداة السامية واعتراف، مجددا، بأن اليهود ليسوا آمنين على الأراضي الألمانية". 

وختم :"لن نستسلم أبدا ولن نطأطئ رؤوسنا ولن يكون ردنا على معاداة السامية هو الانهزامية- ونتوقع ونطالب حلفاءنا بالتحرك بالطريقة نفسها".

كان مفوض الحكومة الألمانية لمكافحة معاداة السامية، فيليكس كلاين، حذر اليهود من ارتداء الكيباه في الأماكن العامة، وبرر ذلك بـ"تزايد انعدام ضبط النفس والفظاظة المجتمعية"، التي وصفها بأنها تمثل تربة خصبة لمعاداة السامية

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