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فنان مصري متهم بالإساءة للأفارقة.. و"شيخ الحارة" في ورطة

الأحد 26 مايو 2019 02:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
فنان مصري متهم بالإساءة للأفارقة.. و"شيخ الحارة" في ورطة


وكالات / سما /

قال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، السبت، إنه تلقى عددا من الشكاوى ضد برنامج تلفزيوني تبثه إحدى القنوات الخاصة المصرية، اشتمل على إساءات للأفارقة.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن المجلس تلقى العديد من الشكاوى ضد برنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه المذيعة بسمة وهبة على قناة "القاهرة والناس" الخاصة.

وأوضحت أن الشكاوى تركزت على الحلقة التي استضافت الفنان ماجد المصري، وحملت إساءات للأفارقة.

وقال مصدر مسؤول بالمجلس، إنه من المقرر أن تحقق لجنتا الرصد والشكاوى في هذه المخالفات، على أن يصدر المجلس قراره بخصوصها، الأحد.

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن مصدر في المجلس قوله، إن المجلس سيناقش توصيتين بخصوص العقوبة المنتظر توقيعها على برنامج "شيخ الحارة".

وكشف المصدر أن العقوبة الأولى تتعلق بوقف بث البرنامج حتى نهاية شهر رمضان، أما العقوبة الثانية فهي تغريم القناة بسبب الإساءة.

ومن جهة أخرى، قررت نقابة الإعلاميين المصريين وقف بسمة وهبة لأنها "غير مقيدة بجداول النقابة".

يشار إلى أن المذيعة قدمت استقالتها من القناة على خلفية إذاعة حلقة الإعلامية ياسمين الخطيب، السبت، بعد تصريحات بشأن زواجها من المخرج المعروف خالد يوسف.

#شيخ الحارة #ماجد المصري

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