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لحياة سعيدة.. يمكنك مساندة زوجتك المجهدة بهذه الطرق

الأحد 26 مايو 2019 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
لحياة سعيدة.. يمكنك مساندة زوجتك المجهدة بهذه الطرق


وكالات / سما /

لا شك أن ربة المنزل تتعرض لكثير من الضغوط النفسية وتعاني من التوتر والإجهاد بسبب المسؤوليات الكثيرة التي تقع عليها سواء أعمال المنزل أو العناية بالأطفال.

وهنا يأتي دور الرجل لتخفيف تلك الضغوط على زوجته ويقدم لها المساندة، وأورد موقع “أول برو داد” طرقًا بسيطة تمكن الرجل من مساندة زوجته المجهدة وهي:

الإشراف على إدارة الشؤون المالية

لا بد أن يخفف الرجل عن زوجته حمل إدارة الشؤون المالية للأسرة، ويشرف بنفسه على إدارتها.

المساهمة في الأعمال المنزلية

الأعمال المنزلية تشعر المرأة بالإجهاد والإرهاق، لذلك من الجيد أن يساهم الزوج بمساعدة زوجته في الأعمال المنزلية.

المساعدة في مهام المرأة الخاصة

أيضًا المهام الخاصة بالمرأة كالتسوق أو صيانة سيارتها تزيد من شعورها بالضغط، وهنا يبرز دور الرجل لمساعدتها في بعض شؤونها الخاصة.

رعاية الأطفال

من الواجب على الرجل أن يخصص بعض الوقت ليقوم ببعض المهام الخاصة بالأطفال كي يجعل زوجته ترتاح قليلًا.

الخروج في نزهة مع الزوجة

تستحق المرأة أن تخرج في نزهة بعد العمل والجهد المتواصل، وهو ما يوفر لها جوًا من الترفيه والهدوء والراحة.

#الزوجة

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