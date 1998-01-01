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هكذا تتجنب رائحة العرق الكريهة

الأحد 26 مايو 2019 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
هكذا تتجنب رائحة العرق الكريهة


وكالات / سما /

العرق مشكلة مزعجة في فصل الصيف، ويتسبب انبعاث رائحة كريهة وابتلال الملابس، في حرج بالغ للمرء.

ولتجنب ذلك تنصح مجلة "تست" الألمانية باستخدام مزيلات العرق المعروفة باسم "مضادات التعرق" موضحةً أنها الوحيدة القادرة على محاربة رائحة العرق الكريهة ومنع البلل.

وأضافت المجلة المعنية باختبار السلع والمنتجات، أن مضادات التعرق تعتمد على الألومنيوم في القضاء على الرائحة الكريهة والبلل، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة توخي الحذر عند استعمالها بسبب الشكوك في خطر الألومنيوم الصحة عند استخدامه بكثافة كبيرة على مدار فترة طويلة.

#العرق

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