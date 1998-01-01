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أهم 8 نصائح تخلّصك من الإمساك في رمضان

الأحد 26 مايو 2019 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
أهم 8 نصائح تخلّصك من الإمساك في رمضان


وكالات / سما /

يشكو عدد كبير من الأشخاص من الإمساك طيلة فترة الشهر الكريم، وسنقدم في النقاط التالية بعض النصائح التي تساعدك في التخلص من هذه المشكلة:

1. يجب أن يحتوي غذاؤك على الألياف، لأنها تقوم بامتصاص السوائل وتزيد من ليونة البراز، مثل الخضروات والفواكه والخبز الأسمر (لاحتوائه على الردة) والملوخية والتمر.

2. تعوَّد أن تتناول السوائل خلال الفترة بين الإفطار والسحور، خاصة الماء (على الأقل 8 أكواب ماء في اليوم).

3. يجب الاستجابة لرغبة الإخلاء وعدم كبحها، حتى يمكنك المحافظة على حركة الأمعاء الطبيعية.

4. حاول الدخول للحمام أكثر من مرة يوميًا.

5. يجب التقليل من الشاي والقهوة، لأنها تقلل كمية الماء في الجسم، والاستعاضة عنها بالعصائر الطبيعية.

6. ممارسة الرياضة يوميًا، خاصة رياضة المشي.

7. تجنب الاكتئاب والعوامل المؤدية له.

8. توجد عدة أدوية تستخدم لمعالجة الإمساك، وتسمى الملينات، وهذه يجب عدم استخدامها إلا باستشارة الطبيب، ويجب إيقافها عند زوال الإمساك مباشرة.

#الإمساك

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