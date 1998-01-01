سامسونغ قد تطلق هاتفا جديدا مفاجئا

وكالات / سما /

توقع متابعو الجيل الجديد من الهواتف النقالة أن تعلن شركة سامسونغ خلال النصف الثاني من السنة الجارية نسخة جديدة من هاتفها "غالاكسي نوت 10"، أو نسخة معدلة من "غالاكسي فولد" أو حتى إطلاق هاتفها المنتظر "ِA80".

لكن الشركة تنوي مفاجأة الجميع بطرح جديد لم تعلن عنه إلا بعض التسريبات التي تكاد تكوزن مؤكدة بحسب موقع "تاك رادار" المختص في رصد جديد الهواتف المزمع طرحها في السوق.

إذ يرجح الموقع أن تطلق سامسونغ هاتفا ثوريا جديدا قبل حلول نهاية عام 2019.

وبالرغم من أنه لم يعط مواصفات الهاتف الجديد ولا شكله بالتحديد، إلا أنه توقع أن يكون هاتفا قابلا للطي يختلف تماما عن الهاتف الذي أعلنت عنه الشركة في وقت سابق من هذا لعام.

"تاك رادار" نقلت المعلومات الأولية عن أكثر الصفحات تقديما للسبق في هذا الميدان، ويتعلق الأمر بصفحة معروفة باسم (@UniverseIce).

إذ يمكن القراءة في التغريدة التي أعلنت الصفحة فيها عن هاتف سامسونغ الجديد ما مفاده "صدّقوني، أكثر هواتف سامسونغ إبداعًا خلال النصف الثاني من عام 2019 ليست فولد ولا نوت 10، ما عليكم سوى الانتظار، ولا تسألوني أكثر".​

مواقع أخرى أشارت إلى أن سامسونغ تعمل على هواتف قابلة للطي في صورة الهاتف الذي طرحته قبل نحو شهر، وتعرض لانتقادات واسعة من المستخدمين، قبل أن تسحبه من الأسواق.

وإذ تؤكد مواقع أن سامسونغ لن تغامر بإعادة تنقيح نسخة الهاتف القابل للطي هذه السنة بعد الفضيحة التي أعقبت طرح منتوجها، فإن مصادر أخرى أكدت أنها تعد لإطلاق هاتف، وصف أحيانا بـ "الضخم" لينافس هاتف "هواوي مات 20 إكس" بحجم ملفت يبلغ 7.2 بوصة يمكنه أن يستخدم تقنيات أجهزة سامسونغ اللوحية.

فيما أشارت مواقع أخرى إلى أن "لا شيء مؤكد".