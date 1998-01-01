مدرب الأمعري يعلق على الوصول التاريخي لنهائي الكأس

رام الله / سما /

وصف إيهاب أبو جزر المدير الفني لفريق شباب الأمعري، تأهل فريقه لنهائي كأس الضفة المحتلة بـ"الإنجاز التاريخي".

وحقق شباب الأمعري فوزا غاليا على نظيره العيسوية (2-1) في نصف النهائي, ليخطف أول البطاقات المؤهلة للموقعة الختامية.

وقال أبو جزر في تصريحات صحافية: "هذا انتصار كبير في مشوار الأمعري (...), رغم البطولات السابقة التي حققها الفريق, لكن صعوده لنهائي الكأس يعدّ الأول في تاريخ النادي".

وأضاف: "جميع محاولات الأمعري كانت تتكسر عند بوابة الدور نصف النهائي، واليوم نحن كسرنا هذه العقدة، وبلغنا نهائي الكأس".

وبيّن أن طموح فريقه كبير بالحصول على لقب الكأس هذا الموسم, لا سيما بعدما نجح في كسر عقدة نصف النهائي.

وأشار إلى أن المباراة الختامية ستكون لها حسابات خاصة, دون النظر للمنافس سواء كان هلال القدس أو مركز بلاطة.