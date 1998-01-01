بلح يواصل مسلسل تألقه في الدوري العماني

غزة / سما /

واصل المهاجم الفلسطيني محمد بلح مسلسل تألقه في الدوري العماني برفقة العروبة, بعدما قاد الفريق لفوز جديد على صحم (3-1), ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرين وقبل الأخير من المسابقة.

ودوّن بلح هدف التقدم للعروبة خلال مجريات الشوط الأول, قبل أن يتعادل صحم مطلع الشوط الثاني, لكن العروبة سجل هدفين آخرين, نجح من خلالهما في الخروج فائزا بنقاط المباراة الثلاث.

ويعدّ الهدف هو السادس للمهاجم الفلسطيني في الدوري العماني, منذ انتقاله للعروبة في النصف الثاني من الموسم, ليؤكد أنه صفقة ناجحة بكل المقاييس.

ورفع العروبة رصيده إلى 35 نقطة في المركز السابع, وبقي رصيد صحم 35 نقطة أيضا في المركز الثامن.