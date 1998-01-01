مانشستر سيتي ينوي التحدث مع ساني بشأن تجديد عقده

وكالات / سما /

ينوي نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، التحدث مع النجم الألماني الشاب ليروي ساني بشأن تجديد عقده، من أجل تحصينه من اهتمام كبار أوروبا.

وأكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية صباح اليوم السبت، على أن إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، ترغب في الجلوس مع الدولي الألماني ليروي ساني الذي يبلغ من العمر 23 عاماً، والتحدث معه بشأن تجديد عقده.

وأشارت الصحيفة الشهيرة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إلى أن ليروني ساني الذي ينتهي عقده مع كتيبة المان سيتي عام 2021، يتماطل في مفاوضات تجديده بعد قلة مشاركاته هذا الموسم، وتفضيل بيب جوارديولا بعض اللاعبين في الفريق عليه.

وذكرت أن على الرغم من أن بيب جوارديولا يصر على تمسكه باللاعب الألماني ليروي ساني واحتياجه لخدماته في تشكيلة مانشستر سيتي، إلا أن مع أول عرض رسمي من أجله لن يرفض نهائياً.

يذكر أن نادي بايرن ميونخ الألماني، هو الأكثر اهتماماً بنجم مانشستر سيتي “ليروي ساني، وعلى أتم الاستعداد لدفع أي مبلغ يطلبه النادي الإنجليزي لإنهاء الصفقة خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.