هل ستنقل أوكرانيا سفارتها في إسرائيل من تل ابيب إلى القدس؟

القدس المحتلة / سما /

ما ان مر اسبوع على تولي الرئيس الاوكراني الجديد، فلاديمير زالينسكي، مهام منصبه، حتى بدأت مجموعة من أعضاء البرلمان في التحرك من اجل نقل السفارة الأوكرانية في إسرائيل من مدينة تل أبيب إلى القدس، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "Ukraina" اليوم الأحد.

فقد تقدمت مجموعة من النواب مؤلفة من 86 نائبا من اصل 450 هم أعضاء البرلمان، بمشروع قرار لنقل السفارة. وهذه المجموعة المبادرة لمشروع القرار تمثل كافة التشكيلات السياسية في البرلمان، وتضم قادة أحزاب وكتل برلمانية للأحزاب.

وتدعو هذه المجموعة في مشروع قراراها رئيس البلاد زالينسكي إلى "الموافقة على نقل السفارة إلى القدس، عاصمة دولة إسرائيل والشعب اليهودي". كما أعرب أفراد مجموعة المبادرة عن تقديرهم للولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب لنقل سفارة بلاده إلى القدس نهاية 2017.

وينص القانون في أوكرانيا على أن رئيس البلاد هو الشخص الوحيد المخول بالبت في نقل سفارات أوكرانيا. وكانت في الماضي قد طرحت مشاريع قرارات مماثلة على الرئيس السابق بترو بورشينكو، لكنها لم تتحقق. هذا ولم يتم تحديد موعد لمناقشة مشروع القرار، كما لا يبدو أن الموضوع يقف على رأس جدول أعمال الرئيس.

وتشير التقديرات الى أن مشروع القرار الحالي لن يرى النور في نهاية الامر، وأن طرح الموضوع لا يتعدى كونه نشاطا انتخابيا للبرلمان الاوكراني الشهر القادم.

وعلى ما يبدو، فإن الهدف من وراء هذه الخطوة هو لفت انتباه جمهور الناخبين اليهود في اوكرانيا، بعد أن حصل الرئيس الجديد زالينسكي وهو يهودي على دعم كبير في انتخابات الرئاسة الأخيرة.

وأعلن رئيس الجمهورية زالينسكي، الأسبوع الماضي، حل البرلمان والانتخابات المبكرة من أجل تحقيق الأغلبية لحزبه في الحكومة.

وقال رئيس البلاد في خطابه الافتتاحي في كييف: "علينا أن نكون مثل إسرائيل في الدفاع عن أرضنا، مثل منتخب ايسلندا لكرة القدم، ومثل اليابانيين في التكنولوجيا". مهمتنا الأولى هي وقف إطلاق النار: يجب أن نكون مثل سويسرا في القدرة على العيش بسلام كل مع الآخر رغم الاختلافات بيننا".