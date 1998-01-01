يوفيتش يفاجئ ريال مدريد: أفضل اللعب في إنجلترا أو إيطاليا

وكالات / سما /

نقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية تصريحات على لسان الصربي لوكا يوفيتش مهاجم إينتراخت فرانكفورت الألماني والمرتبط بالانتقال إلى ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وتحدث لوكا يوفيتش عن الدوريات التي تناسب طريقة لعبه ويحب أن ينضم إليها والمنافسة فيها يوماً ما بعيداً عن اللعب مع إينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني.

وخص لوكا يوفيتش في تصريحاته الحديث عن الدوري الإنجليزي والإيطالي دون التعليق عن إمكانية لعب في الدوري الإسباني على الرغم من ارتباطه الشديد بالانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف.

وصرح الصربي لوكا يوفيتش مهاجم إينتراخت فرانكفورت قائلاً:” على المستوى البدني فالأمر مطلوب جداً في الدوري الألماني، اللعب في البونذليجا يتطلب القوة”.

وتابع يوفيتش تصريحاته قائلاً:” ولكن بعد اللعب أمام تشيلسي وإنتر ميلان في الدوري الأوروبي، أحببت أكثر فكرة اللعب في الدوري الإنجليزي والإيطالي وأعتقد أنهما المفضلان لي بسبب طريقة لعبي”.