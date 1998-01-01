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ساري يشترط التعاقد مع 3 لاعبين لكي يدرب يوفنتوس

الأحد 26 مايو 2019 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
ساري يشترط التعاقد مع 3 لاعبين لكي يدرب يوفنتوس


وكالات / سما /

من الواضح أن ماوريسيو ساري، هو أقرب المرشحين لتولي مسؤولية تدريب فريق يوفنتوس في الموسم المقبل حسب ما نشرت الخبر قناة “راي” الإيطالية الشهيرة بعد الاجتماع بفابيو باريتشي المدير الرياضي لفريق السيدة العجوز.

وسيترك ماسيمليانو أليجري تدريب نادي يوفنتوس بعد خوضه آخر مباراة هذا اليوم ضد سامبدوريا، بعد أن قضى معهم 5 مواسم فاز فيها ب11 لقب محلي منها الدوري في 5 مناسبات والكأس في 4 مرات وكأس السوبر الإيطالي مرتين.

وحسب “راي” فإن ماوريسيو ساري قد وافق مبدئيًا على العمل في نادي يوفنتوس وهو حالياً المدير الفني لنادي تشيلسي ولديه مباراة هامة بعد 3 أيام ضد نادي أرسنال في نهائي الدوري الأوروبي.

وأضافت القناة الإيطالية، أن ساري اشترط التعاقد مع 3 لاعبين دفعة واحدة من نادي نابولي لتطبيق “تكتيكه” الخاص في إيطاليا حيث درب من قبل نادي نابولي واشتهر بكرة القدم الممتعة.

ساري صاحب ال60 عامًا طلب التعاقد مع كل من فوزي غلام النجم الجزائري وخاليدو كوليبالي قائد دفاع النادي الجنوبي، بالإضافة إلى ألان متوسط ميدان الدفاعي للفريق.

جدير بالذكر أن هناك بعض الأنباء الأخرى أيضاً تؤكد بأن ساري يسعى لاستعادة هيجوايين المعار من يوفنتوس  إلى تشيلسي، ويعتمد على النجم الإيطالي جورجينيو الذي قد يترك فريق البلوز ليرحل مع ساري إلى إيطاليا من جديد.

#ماوريسيو ساري #يوفنتوس

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