فيديو.. ميسي غاضب ويرفض الإجابة على أسئلة الصحفيين بعد الهزيمة

وكالات / سما /

تلقى فريق برشلونة هزيمة صادمة أمام نظيره فالنسيا بنتيجة 2-1 لصالح الخفافيش في نهائي كأس ملك إسبانيا في المباراة التي جمعتهما يوم أمس على ملعب ريال بيتيس بينيتو فيلامارين.

وخسر برشلونة لقب كأس ملك إسبانيا بعد حوالي أسبوعين منذ الخروج المهين من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول الإنجليزي.

واستمرت الكوارث على لاعبي، إدارة وجماهير برشلونة، الجميع في النادي الكتالوني الذي كان يأمل الحصول على لقب كأس ملك إسبانيا تعويضاً عن سيناريو الخروج من ليفربول المؤلم في دوري أبطال أوروبا.

والتقطت الكاميرات لاعبي برشلونة وهم في حالة غضب شديد عقب نهاية المباراة خصوصاً الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق، الذي خرج من ملعب المباراة ورفض الالتفات والإجابة على أسئلة الصحفيين.

شاهد رد فعل ليونيل ميسي عقب الهزيمة من فالنسيا ..