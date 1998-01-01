اسرائيل: موجة الحر اسفرت عن احتراق 15 ألف دنم و 40 منزلا بشكل كامل

القدس المحتلة / سما /

ضربت موجة من الحرائق في الأيام الثلاثة الماضية إسرائيل وتسببت في إحراق أكثر من 15 ألف دونم من الأراضي المفتوحة والأحراش، ودمرت عشرات المباني والمساكن.

وفي المجموع الكلي، اندلع حوالي 1700 حريق في جميع أنحاء البلاد، وشارك حوالي 1500 من رجال الإطفاء وعمال الإنقاذ في عملية السيطرة عليها.

واندلعت الحرائق، السبت، في عدة مواقع في شمال اسرائيل وفي منطقة مجدو وغابة هزورياع وطبريا وصفد.

وسيطرت فرق إطفاء الحرائق، بمساعدة طائرات الإطفاء من اليونان وإيطاليا، على معظم الحرائق. وفي مجيدو استمرت عمليات إطفاء الحرائق.

في هذه المرحلة، لم يتضح بعد سبب اندلاع الحرائق. وشاركت طائرات مصرية في إخماد الحرائق.

وتعرضت مستوطنة "مفو موديعيم" في محيط القدس، إلى أشد الأضرار الناجمة عن موجة الحرائق، حيث لحقت أضرار بحوالي 50 منزلًا من منازلها، 40 منها احترقت بالكامل.