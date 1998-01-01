مصرع شخص وإصابة 253 آخرين في 281 حادث سير الأسبوع الماضي

رام الله / سما /

لقي شخص مصرعه وأصيب 253 آخرين بجروح، جراء 281 حادث سير وقعت الأسبوع الماضي في الضفة الغربية .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن إدارة شرطة المرور سجلت 281 حادث سير، نتج عنها مصرع شخص وإصابة 253 آخرين، وصفت إصابة 4 منهم بالخطيرة و 13 بالمتوسطة، و 236 بالطفيفة .

وأضاف البيان، أن شرطة المرور فحصت الأسبوع الماضي 5359 مركبة، وأنزلت عن الشارع 34 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 1423 مخالفة مرورية، وحجزت 83 مركبة للتأكد من قانونيتها واتلفت 418 مركبة .