  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مصرع شخص وإصابة 253 آخرين في 281 حادث سير الأسبوع الماضي

الأحد 26 مايو 2019 01:23 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

لقي شخص مصرعه  وأصيب 253 آخرين بجروح، جراء 281 حادث سير وقعت الأسبوع الماضي في الضفة الغربية .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن إدارة شرطة المرور سجلت 281  حادث سير، نتج عنها مصرع شخص  وإصابة 253  آخرين، وصفت إصابة 4 منهم بالخطيرة و 13 بالمتوسطة، و 236 بالطفيفة .

وأضاف البيان، أن شرطة المرور فحصت الأسبوع الماضي 5359  مركبة، وأنزلت عن الشارع 34 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 1423 مخالفة مرورية، وحجزت 83  مركبة للتأكد من قانونيتها واتلفت 418 مركبة .

#حوادث سير

الأكثر قراءة اليوم

دحلان: صفقة القرن تطبق والجميع يدعي انه يريد اسقاطها ولم اسمع موقف واضح من ابو مازن حتى الان

"والا": حماس تلعب بالنار و ما حدث بالحروب السابقة لا يقارن بما سيحصل بالحرب القادمة

في غزة ..يأكلون من بقايا البسطات والعظام ويخلو منزلهم من مقومات الحياة الآدمية

"تكافل" توضح حقيقة القسائم الشرائية بـ100$

صورة.. تفاصيل صادمة عن محاولة لاغتيال ابنة شقيق زكي مبارك

مصر: وفاة أحد أبرز قيادات الإخوان المسلمين داخل سجنه

ليبرمان يوجه تحذيرا نهائيا لنتنياهو!

الأخبار الرئيسية

حماس : مشاورات للبدء بعمل مشترك يواجه "صفقة القرن"

يديعوت : أزمة السلطة المالية تتعمق وقريبا ستصرف رواتب موظفيها بنسبة 30% فقط

860x484 (4)

توتر في الأقصى وحصار المسجد القبلي بعد ادخال مجموعات سياحية

آلاء البشير

يديعوت تزعم: السلطة تحبط عملية تفجيرية لداعش في إسرائيل بواسطة فتاة من قلقيلية

860x484 (1)

إسرائيل تضيف عبارة "محافظة يهودا والسامرة" في أوراقها الرسمية