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النائب العام يوقع لائحة الإتهام بحق قاتل الطفل شقفة

الأحد 26 مايو 2019 01:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
النائب العام يوقع لائحة الإتهام بحق قاتل الطفل شقفة


غزة / سما /

وقع النائب العام لائحة الاتهام بحق قاتل الطفل/ محمود شقفة الذي خطف أواخر شهر نيسان/ أبريل الماضي، وتم العثور على جثته مدفونة في ارض رملية قريبة من منطقة سكناه، وأثارت قضية مقتله الرأي العام؛ لبشاعة الواقعة التي قام المتهم بارتكابها بدافع الانتقام.

وأمر النائب العام في نهاية الأسبوع المنصرم بإيداع لائحة الاتهام لدى محكمة بداية خانيونس بعد إنهاء نيابة رفح الجزئية كامل تحقيقاتها وتدقيق أوراق القضية أمام النيابة الكلية والمكتب الفني، وبعد أن اطمئن لإجراءات التحقيق الابتدائي وإلى أدلة الإثبات على ارتكاب الجاني للواقعة.

وقد أسندت النيابة العامة للجاني في لائحة الاتهام ثلاث تهم وهي القتل قصداً والخطف بقصد القتل وحمل آلة مؤذية، وستتابع النيابة العامة ملف القضية أمام المحكمة المختصة وصولاً إلى اصدار حكم عادل ورادع بحق الجاني يتحقق فيه الردع العام.

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