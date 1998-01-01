نتنياهو: ليس هناك حاجة لإجراء انتخابات جديدة

القدس المحتلة / سما /

قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه ليس هناك حاجة لإجراء انتخابات جديدة طالما أنها غير ضرورية.

واعتبر خلال تصريحات له في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته، أن هناك فرصة لإثبات حسن النية وحل المشكلة القائمة. متهماً بعض الأطراف التي لم يحددها أنها هي من ترغب بانتخابات جديدة.

وكانت قناة 12 العبرية، ذكرت أن أزمة تشكيل الحكومة الجديدة لا زالت تتفاقم، وأن نتنياهو يدرس اقتراحات عدة من أبرزها حل الكنيست والتوجه لانتخابات مبكرة.

وبالرغم من أن أفيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا لا يزال يرفض المشاركة في الحكومة بسبب خلافات حول قانون التجنيد، إلا أنه أكد في الأيام الأخيرة تمسكه ببقاء نتنياهو رئيساً للحكومة وأنه لن يوصي بغيره في هذا المنصب.

واتفق نتنياهو منذ أيام مع أحزاب يمينية على تشكيل حكومة ضيقة بـ 60 مقعداً، دون مشاركة ليبرمان. إلا أن بعض الخلافات ظهرت من جديد وقد يفشل نتنياهو مرة أخرى.