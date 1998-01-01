"الأشغال" و"UNDP" يتفقان على توفير مساعدات مالية للمهدمة بيوتهم في غزة

غزة / سما /

اتفق وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، اليوم الأحد، مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP" على توفير مساعدات مالية لتأجير منازل مؤقتة للمواطنين التي دمرت بيوتهم في العدوان الأخير للاحتلال على قطاع غزة، وضرورة تقييم أضراره، والبدء فورا بالبحث عن موارد داعمة لأصحاب هذه المنشآت لاعادة اعمارها.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير زيارة بوفد "UNDP" في غزة، والممثل بمديرة مكتب غزة لبرنامج مساعدة الشعب الفلسطيني تشيتوسي نوجوتشي، ونائبتها ايمان الحسيني، حيث تم بحث نشاطات البرنامج الانمائي الحالية والمستقبلية في القطاع، وشرح آلية عملها بالتعاون مع الوزارة، كونها المسؤولة عن ملفي اعمار والمشاريع في غزة.

وأعرب زيارة عن أمله بالتعاون مع "UNDP" في مجال الاسكان والاعمار، مشددا على أهمية التعاون من أجل تحسين أوضاع الشباب في القطاع، خاصة أن شريحة كبيرة منهم يحملون شهادات بتخصصات مختلفة، ولكنهم بحاجة الى فرص عمل تظهر قدراتهم في العمل لصالح الوطن، وتحسين مستوى معيشة ذويهم.

من جهتها، قالت نوجوتشي إن الهدف الرئيسي من التعاون مع الوزارة في مجال الاعمار هو تقديم الدعم والخدمات المناسبة للمواطنين، مشيرة إلى أنه يتم تقييم احتياجات المواطنين بكل حيادية وانصاف، وفقا لتقدير عمل البرنامج الانمائي وبالتعاون مع الوزارة.