  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فلسطين تشارك في المعرض الثقافي في كولومبيا

الأحد 26 مايو 2019 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT


بوغوتا / سما

شاركت سفارة دولة فلسطين لدى كولومبيا في المعرض الثقافي الذي أقيم في قاعات مجلس البرلمان الكولومبي، بدعوة من مجلس النواب، وذلك لمناسبة الاحتفال "بيوم الدبلوماسية".

واشتمل المعرض الفلسطيني الذي نظم لهذه المناسبة التي تعقد للمرة الأولى في العاصمة بوغوتا، بهدف إطلاع مسؤولي الدولة على ثقافات الدول المشاركة، على مصنوعات تراثية وتحف يدوية فلسطينية، وقطع تذكارية، وكتب تمجد النضال الوطني الفلسطيني، ونشرات تلخص الوضع الراهن في فلسطين في ظل الاحتلال الإسرائيلي، والتوسع الاستيطاني، وغيرها، لنقل الوعي للزائرين عن تاريخ وحضارة وثقافة فلسطين.

وحضر المعرض عدد من أعضاء البرلمان وممثلون عن السفارات والمؤسسات، وحشد من الزائرين والمهتمين.

الأكثر قراءة اليوم

"والا": حماس تلعب بالنار و ما حدث بالحروب السابقة لا يقارن بما سيحصل بالحرب القادمة

في غزة ..يأكلون من بقايا البسطات والعظام ويخلو منزلهم من مقومات الحياة الآدمية

"تكافل" توضح حقيقة القسائم الشرائية بـ100$

صورة.. تفاصيل صادمة عن محاولة لاغتيال ابنة شقيق زكي مبارك

مصر: وفاة أحد أبرز قيادات الإخوان المسلمين داخل سجنه

ليبرمان يوجه تحذيرا نهائيا لنتنياهو!

​نجل العودة: تسريبات مفزعة حول نية إعدام مشايخ بالسعودية

الأخبار الرئيسية

يديعوت : أزمة السلطة المالية تتعمق وقريبا ستصرف رواتب موظفيها بنسبة 30% فقط

860x484 (4)

توتر في الأقصى وحصار المسجد القبلي بعد ادخال مجموعات سياحية

آلاء البشير

يديعوت تزعم: السلطة تحبط عملية تفجيرية لداعش في إسرائيل بواسطة فتاة من قلقيلية

860x484 (1)

إسرائيل تضيف عبارة "محافظة يهودا والسامرة" في أوراقها الرسمية

دحلان

دحلان: صفقة القرن تطبق والجميع يدعي انه يريد اسقاطها ولم اسمع موقف واضح من ابو مازن حتى الان