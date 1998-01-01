فلسطين تشارك في المعرض الثقافي في كولومبيا

بوغوتا / سما

شاركت سفارة دولة فلسطين لدى كولومبيا في المعرض الثقافي الذي أقيم في قاعات مجلس البرلمان الكولومبي، بدعوة من مجلس النواب، وذلك لمناسبة الاحتفال "بيوم الدبلوماسية".

واشتمل المعرض الفلسطيني الذي نظم لهذه المناسبة التي تعقد للمرة الأولى في العاصمة بوغوتا، بهدف إطلاع مسؤولي الدولة على ثقافات الدول المشاركة، على مصنوعات تراثية وتحف يدوية فلسطينية، وقطع تذكارية، وكتب تمجد النضال الوطني الفلسطيني، ونشرات تلخص الوضع الراهن في فلسطين في ظل الاحتلال الإسرائيلي، والتوسع الاستيطاني، وغيرها، لنقل الوعي للزائرين عن تاريخ وحضارة وثقافة فلسطين.

وحضر المعرض عدد من أعضاء البرلمان وممثلون عن السفارات والمؤسسات، وحشد من الزائرين والمهتمين.