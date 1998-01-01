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فيديو: الأمير السعودي النائم يحرك رأسه لأول مرة منذ 14 عاماً

الأحد 26 مايو 2019 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: الأمير السعودي النائم يحرك رأسه لأول مرة منذ 14 عاماً


وكالات

حرَّك أمير سعودي رأسه لأول مرة منذ 14 سنة؛ إثر تعرضه لحادث سير أدخله في غيبوبة منذ ذلك الحين.

ونشرت الأميرة ريما بنت طلال، شقيقة رجل الأعمال الوليد بن طلال، فيديو يظهر ابن شقيقها، الوليد بن خالد بن طلال، وهو يحرك رأسه للمرة الأولى منذ تعرضه لحادث سير في لندن قبل 14 سنة.

وعلقت الأميرة ريم قائلة: "الحافظ القادر الرحمن الرحيم، الوليد بن خالد يحرك رأسه من الجهتين".

فيما قال "محمد" شقيق "الأمير النائم"، كما يلقب: "ركزوا على تحريك الوليد لرأسه من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين، هذه رابع مرة اليوم".

والأمير النائم "وليد" هو نجل خالد بن طلال بن عبد العزيز، من الأسرة الحاكمة بالسعودية، كان قد تعرض لحادث سير في لندن عام 2005، حين كان عمره 16 عاما.

ودخل إثر الحادث في غيبوبة كاملة، ومنذ ذلك الحين يرقد على الفراش.

ودائما ما ينشر أمراء صورا تظهر الأمير خالد بن طلال يقف إلى جانب ابنه "النائم".

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