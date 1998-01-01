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توتر في الأقصى وحصار المسجد القبلي بعد ادخال مجموعات سياحية

الأحد 26 مايو 2019 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
توتر في الأقصى وحصار المسجد القبلي بعد ادخال مجموعات سياحية


القدس المحتلة / سما /

 احتج العديد من المعتكفين داخل المسجد الأقصى، اليوم الأحد، على ادخال شرطة الاحتلال مجموعات سياحية ومستوطنين داخل ساحات المسجد.

واعتلت تكبيرات المعتكفين في المسجد القبلي، الذي تم محاصرته من قبل قوات خاصة وضباط في جيش الاحتلال لمدة تزيد عن الساعتين.

مراسل القدس أفاد بأن شرطة الاحتلال استعدت لاقتحام المسجد القبلي وتم اعتقال فتى بصورة وحشية، والتهديد باستخدام القوة داخل المسجد. كما تم احضار خبير بصمات بعد جمع زجاجات المياه الفارغة والكراسي المتحركة التي القيت عليهم.

إلى ذلك استمرت شرطة الاحتلال بادخال المجموعات السياحية من باب المغاربة وعززت عناصرها داخل ساحات المسجد الأقصى وقامت بعمليات تصوير لكافة المعتكفين المعتصمين قبالة المسجد القبلي وهددتهم بتفريقهم بالقوة.

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