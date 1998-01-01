يديعوت تزعم: السلطة اعتقلت فتاة لاربتاطها بداعش و تخطيطها لتنفيذ عملية في إسرائيل

رام الله / سما /

قالت صحيفة "يديعوت أخرونوت" العبرية إن السلطة الفلسطينية اعتقلت الفتاة آلاء البشير "23 عاما" من قلقيلية، بعد أن اكتشوا تخطيطها لتنفيذ عملية ضد "إسرائيل" باستخدام حزام ناسف "على حد زعمها" .

وزعمت يديعوت نقلا عن مصدر بالسلطة الفلسطينية " إن الفتاة البشير وهي محفظة قرآن خططت لتفيذ عملية استشهادية داخل (إسرائيل) بعد تواصلها مع جهات خارج الضفة الغربية مرتبطة بتنظيم (داعش)، وأيضا مع قطاع غزة".

واضافت" أن الفتاة تلقت تعليمات عن كيفية صناعة المواد المتفجرة والأحزمة الناسفة، وبناء عليه تم اعتقالها من قبل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية" .

وذكر موقع يديعوت أن السلطة الفلسطينية تواصل إحباط تنفيذ العمليات ضد "إسرائيل" على الرغم من الخلافات في العلن حول أموال الضرائب واقتطاع رواتب الشهاء والاسرى.

وفي التاسع من أيار/ مايو الجاري، اقتحمت قوة من أكثر من 25 مسلحا من الأمن الوقائي، مسجد عثمان بن عفان، في قرية جينصافوط قضاء قلقيلية، في الرابع من شهر رمضان المبارك، واعتقلت معلمة القرآن للأطفال آلاء بشير (23 عاما).