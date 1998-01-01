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ترامب: صواريخ كيم الأخيرة لم تقلقني بل أقلقت رجالي

الأحد 26 مايو 2019 08:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: صواريخ كيم الأخيرة لم تقلقني بل أقلقت رجالي


وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن عمليات الإطلاق الصاروخية الأخيرة التي نفذتها كوريا الشمالية لم تقلقه، معربا عن ثقته بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، سوف يفي بوعده.

وكتب ترامب على تويتر: " أطلقت كوريا الشمالية بعض الأسلحة الصغيرة أقلقت عددا من رجالي، فضلا عن آخرين، لكنها لم تقلقني، كوني على ثقة من أن الرئيس كيم سينفذ وعده"​​​.

وكانت هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية أعلنت في وقت سابق أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ تراوح مداها بين 70 كيلومترا و200 كيلومتر، وهي المرة الأولى التي تطلق فيها بيونغ يانغ صواريخ منذ نوفمبر 2017 قبل قد أن تبدأ محادثات مباشرة مع كوريا الجنوبية، والولايات المتحدة.

هذا وانتهت القمة بين ترامب وكيم، التي عقدت في هانوي في 27-28 فبراير الماضي، دون توقيع الوثيقة المشتركة التي كان مخططا لها مسبقا.

وكان من المتوقع أن يتم التوقيع خلال قمة هانوي على اتفاقيات تهدف إلى نزع السلاح النووي وتعزيز السلام الإقليمي في شبه الجزيرة الكورية، وتحسين العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ، إلا أن ترامب أشار إلى أن الطرفين فضلا تأجيل ذلك.

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