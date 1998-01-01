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القبض على تجار مخدرات احتجزوا رهائن وأصابوا مواطنين في الجلزون

الأحد 26 مايو 2019 08:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على تجار مخدرات احتجزوا رهائن وأصابوا مواطنين في الجلزون


رام الله / سما /

تمكنت قوة من الشرطة والامن الوطني والأجهزة الأمنية فجر اليوم الاحد، من القبض على تاجري مخدرات اعتديا على ثلاثة مواطنين وأصابوهم بإصابات مختلفة واحتجزوا رهائن داخل منزل في وسط مخيم الجلزون شمالي رام الله.
وفي التفاصيل أوضح الناطق الاعلامي بإسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن شجاراً وقع داخل مخيم الجلزون بسبب قيام شقيقين أحدهما يشتبه بتجارته وترويجه للمخدرات بالاعتداء على ثلاثة مواطنين واصابوهم بإصابات مختلفة، وعلى الفور تحركت قوة من الشرطة والامن الوطني والأجهزة الأمنية للمخيم، وعند وصولها تبين وجود إصابات بين المواطنين نتيجة الإعتداء عليهم وإطلاق النار باتجاههم من قبل شخصين من اصحاب السوابق في تجارة المخدرات والاعتداء على المواطنين.
وأضاف ارزيقات بأن القوات توجهت لمنزلهما وتم محاصرته فقام أحدهما باحتجاز رهائن داخل المنزل مهددا بالاعتداء عليهم وعلى قوات الامن بينما الآخر اعتلى السطح، وقد تمكنت القوة من السيطرة عليه وتحرير الرهائن وهم أطفال ونساء وإلقاء القبض على الشخصين وضبطت بحوزتهما مواد يشتبه بأن تكون مادة الحشيش المخدرة.
واكد ارزيقات بانه تم التحفظ على المواد وتوقيف الشخصين لحين استكمال الاجراءات القانونية واحالتهما للنيابة العامة.
ووجه شكره لكافة المواطنين سكان المخيم والذين قدموا يد العون والمساعدة للقوة اثناء المهمة.

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