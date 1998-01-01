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متى تنتهي مهلة تشكيل حكومة نتنياهو.. والسيناريوهات المتوقعة؟

الأحد 26 مايو 2019 08:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
متى تنتهي مهلة تشكيل حكومة نتنياهو.. والسيناريوهات المتوقعة؟


القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة هآرتس العبرية إن المهلة التي مُنحت لنتنياهو لتشكيل حكومته تنتهي يوم الأربعاء القادم، وسط توقعات بتشكيل حكومة يمينية ضيقة بستين مقعدا في الكنيست، لكن من غير المتوقع أن يصوت لها عضو إضافي من حزب آخر.

الصحيفة كشفت عن سعي نتنياهو خلال الفترة المقبلة إلى استجلاب أحد أعضاء حزب "أزرق أبيض" إلى الانشقاق لكن لم يُفلح في ذلك.

وحسب هآرتس فإنه إن لم ينجح نتنياهو بتشكيل حكومته، فإن الرئيس الإسرائيلي يحق له إجراء مشاورات مع أعضاء الكنيست الجديد ليتم تكليف شخص آخر بتشكيل الحكومة ويستطيع أن يشكل ائتلاف يحصل على أكثر من 60 مقعدا، وهذا خيار صعب في ظل تمسك ليبرمان بترشيحه نتنياهو فقط لرئاسة الحكومة، وعدم قدرة المعارضة على تشكيل ائتلاف أكثر من 60 إلا في حال كسب الأصوات العربية إضافة إلى أصوات حزب آخر من الأحزاب اليمينية التي خاض نتنياهو حوارات معها لتشكيل الحكومة.

وأوضحت هآرتس أن بإمكان نتنياهو استباق تكليف "رئيس الدولة" لشخص آخر لتشكيل الحكومة، بتمرير قانون بحلّ الكنيست الحاليّة، وهذا ما ألمحت إليه الأحزاب القريبة من نتنياهو.

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