مصر: وفاة أحد أبرز قيادات الإخوان المسلمين داخل سجنه

القاهرة / وكالات /

توفي، أمس، السبت، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين المصريّة، وأحد أبرز قيادات الجماعة، محمد العصار، في محبسه شمالي مصر.

وقال مصدر بالجماعة إن العصار الذي تجاوز السبعين من عمره، تعرض لوعكة صحية بمحبسه بسجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية، توفي على إثرها، دون مزيدٍ من التفاصيل.

وفي نبأ عاجل، قالت فضائية "وطن" المحسوبة على الجماعة وتبث من خارج مصر، إن "العصار، استشهد جراء الإهمال الطبي بسجن برج العرب".

فيما قالت البوابة الإلكترونية لحزب الحرية والعدالة (محظور) الذراع السياسي للإخوان بمصر "ارتقى العصار، عضو مجلس شورى الإخوان المسلمين، شهيدا جراء الإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن برج العرب".

وبينما لم تصدر "الإخوان" أو أسرة القيادي الإخواني البارز، بيانا بشأن الواقعة، تحدث مناصرون للجماعة، عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن العصار تعرض لأزمة قلبية بمحبسه، قبل أن يتم نقله لمستشفى حكومي ويتوفى.

ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارة الداخلية بشأن ملابسات وفاة العصار، غير أن الأخير ليس الحالة الأولى لقيادات الجماعة التي تتوفى داخل السجون.

وسبقه المرشد العام السابق للإخوان، مهدي عاكف (أيلول/ سبتمبر 2017)، وعبد العظيم الشرقاوي (آب/ أغسطس 2017)، وفريد إسماعيل، ومحمد الفلاحجي، (أيّار/ مايو 2015)، وطارق الغندور (تشرين ثان/ نوفمبر 2014)، وأبو بكر القاضي (تشرين ثان/ نوفمبر 2014)، وصفوت خليل (أيلول/ سبتمبر 2013).

والعصار كان يسكن في مدينة دمنهور، شمالي مصر، ويعد من أبرز رموز الجماعة في المجال الفكري والدعوي، وذاع صيته في جيل الشباب، إذ يعرف عنه مخاطبة العقل ورفض العنف تماما.

وتم توقيف العصار في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، عقب أشهر من الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا والمنتمي للجماعة، وقبيل شهر من حظر السلطات لجماعة الإخوان واعتبارها إرهابية.

وصدر حكم بالسجن من محكمة عسكرية بحق العصار وآخرين من قيادات الجماعة في آب 2015، على ذمة اتهامات ينفونها بحرق المقر الرئيسي لمحافظة البحيرة، قبل أن تقرر هيئة الطعن العسكرية في أيلول 2017 قبول الطعن وتعيد المحاكمة.