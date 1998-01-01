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مقتل أم بالرملة خلال دفاعها عن ابنها

الأحد 26 مايو 2019 08:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل أم بالرملة خلال دفاعها عن ابنها


القدس المحتلة / سما /

 قتلت امرأة عربية، مساء السبت، إثر تعرضها لإطلاق نار في مدينة الرملة، بعد ساعات من مقتل شاب في جريمة طعن في دالية الكرمل.
وفجعت الرملة بخبر وفاة السيدة انتصار العيسوي البالغة من العمر (48 عاما)، والتي قتلت رمياً بالرصاص خلال الدفاع عن ابنها كما جاء وفق المعلومات.
وقال قريب العائلة:" للأسف الشديد الضحية قتلت بدم بارد دون ان يكون لها اي علاقة بالحادثة. كل ما حصل انها وصلت الى المكان كي تأخذ ابنها الذي على ما يبدوا كان ضالعا بشجار، وفي نفس اللحظات اطلقت عيارات نارية، مما اسفر عن اصابتها وهي تحاول حماية ابنها، ولاحقا اقر الطاقم الطبي مصرعها" ثم قال:" الحديث يدور عن حادثة مؤلمة للغاية، فالضحية انسانية مثالية وخلوقة ونأسف جدا على فقدانها".
وقامت طواقم الاسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء الاسرائيلية بنقل العيسوي الى مستشفى "اساف هروفيه" لتلقي العلاج، حيث تم اقرار وفاتها. ووصل ايضا الى مستشفى شاب مصاب بعيارات نارية ووصفت حالته بالمتوسطة. ويتم فحص اذا كانت هنالك علاقه بالحادثين.
وعلم ان الضحية اصلها من كفر قاسم وتبلغ من العمر 48 عاما ومتزوجة في الرملة.

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