  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جيش الإحتلال يقرر توسيع مساحة الصيد في قطاع غزة إلى 15 ميلاً

الأحد 26 مايو 2019 08:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الإحتلال يقرر توسيع مساحة الصيد في قطاع غزة إلى 15 ميلاً


غزة / سما /

قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلي توسيع مساحة الصيد في بحر غزة بدءا من صباح اليوم الأحد.

وقال زكريا بكر مسؤول لجان الصيادين في اتحاد العمل الزراعي ان سلطات الاحتلال قررت توسيع مساحة الصيد ابتداء من الساعة السادسة صباحا اليوم لمراكب الجر وعددها 12 مركبا بمساحة صيد 15 ميل بحري من غرب مدينة الزهراء وسط القطاع الى مدينة رفح.

وأشار الى أن هيئة الشؤون المدنيه أكدت بأن الاحتلال ابلغهم بتوسيع مساحة الصيد.

وقلصت سلطات الاحتلال مساحة الصيد الى عشرة أميال الاسبوع الماضي بداعي انطلاق بالونات حارقة نحو المستوطنات القريبة من غزة.

الأكثر قراءة اليوم

ملكة الأردن تنشر إفطارا عائليا مع الملك وأبنائها ( شاهد )

"تكافل" توضح حقيقة القسائم الشرائية بـ100$

صورة.. تفاصيل صادمة عن محاولة لاغتيال ابنة شقيق زكي مبارك

خطأ جسيم يكاد يقتل ضيفة "رامز في الشلال"! (فيديو)

قطر تعلق على مؤتمر البحرين وصفقة القرن

لهذا السبب .. أمريكا تضغط على ليبرمان للدخول في حكومة نتنياهو

مصادر فلسطينية لـ"سما": لا جديد في ملف المصالحة ولا مقترحا مصريا جديدا حاليا

الأخبار الرئيسية

860x484 (1)

إسرائيل تضيف عبارة "محافظة يهودا والسامرة" في أوراقها الرسمية

دحلان

دحلان: صفقة القرن تطبق والجميع يدعي انه يريد اسقاطها ولم اسمع موقف واضح من ابو مازن حتى الان

حماس

"والا" العبري: حماس تلعب بالنار و ما حدث بالحروب السابقة لا يقارن بما سيحصل بالحرب القادمة

الاحتلال

صحيفة عبرية تكشف عن تفاصيل وثيقة أمنية إسرائيلية تتضمن 14 بندا لمواجهة التهديدات المحيطة!

80994a6cb760c3b82fa6f7aa79589468

في غزة ..يأكلون من بقايا البسطات والعظام ويخلو منزلهم من مقومات الحياة الآدمية