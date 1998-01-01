جيش الإحتلال يقرر توسيع مساحة الصيد في قطاع غزة إلى 15 ميلاً

غزة / سما /

قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلي توسيع مساحة الصيد في بحر غزة بدءا من صباح اليوم الأحد.

وقال زكريا بكر مسؤول لجان الصيادين في اتحاد العمل الزراعي ان سلطات الاحتلال قررت توسيع مساحة الصيد ابتداء من الساعة السادسة صباحا اليوم لمراكب الجر وعددها 12 مركبا بمساحة صيد 15 ميل بحري من غرب مدينة الزهراء وسط القطاع الى مدينة رفح.

وأشار الى أن هيئة الشؤون المدنيه أكدت بأن الاحتلال ابلغهم بتوسيع مساحة الصيد.

وقلصت سلطات الاحتلال مساحة الصيد الى عشرة أميال الاسبوع الماضي بداعي انطلاق بالونات حارقة نحو المستوطنات القريبة من غزة.