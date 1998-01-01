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إسرائيل تضيف عبارة "محافظة يهودا والسامرة" في أوراقها الرسمية

الأحد 26 مايو 2019 08:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تضيف عبارة "محافظة يهودا والسامرة" في أوراقها الرسمية


القدس المحتلة / سما /

لاحظ العديد من السائقين الفلسطينيين الذين يتعرضون لمخالفات سير تحررها الشرطة الاسرائيلية بحقهم في طرقات الضفة الغربية والشوارع الالتفافية، وبشكل مكثف، أن قيادة الشرطة الإسرائيلية تضيف على رأس صفحة هذه المخالفات عبارة "الشرطة الإسرائيلية- الوحدة: محافظة يهودا والسامرة/ محافظة أور شليم القدس".

وقال العديد من المراقبين إن هذه العبارة تحمل دلالة سياسية خطيرة حينما أُضيفت عبارة محافظة بدل "لواء يهودا والسامرة"، في إشارة إلى عدم الاعتراف بالسلطة الفلسطينية، "حيث من الواضح أن إسرائيل ربما، وبشكلٍ مبطن، سحبت اعترافها بالسلطة الفلسطينية، لتدرس ذلك تدريجياً، كما لوحظ أن المخالفات المحررة بحق سائقي الضفة الغربية غير تلك الموجهة للذين يحملون الهوية الإسرائيلية، إضافة إلى ذلك فإنه بإمكان السكان الفلسطينيين دفع قيمة المخالفات عبر فروع البريد أو عبر بنك القاهرة عمان الذي يعمل في الأراضي الفلسطينية، وكل ذلك ربما يكون تمهيداً لضم مناطق أوسع من الضفة الغربية إلى حدود إسرائيل".

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