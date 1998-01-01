  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مقتل طبيب ومسعف جراء تعرض سيارتي إسعاف للقصف جنوب طرابلس

الأحد 26 مايو 2019 01:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل طبيب ومسعف جراء تعرض سيارتي إسعاف للقصف جنوب طرابلس


طرابلس/ وكالات/

أعلنت منظمة الصحة العالمية، السبت، مقتل طبيب ومسعف الخميس إثر تعرض سيارتي إسعاف للقصف جنوب طرابلس.

وقال مكتب المنظمة في بيان تلقت وكالة أنباء "شينخوا" نسخة منه إنه "قتل اثنان من العاملين الصحيين وأُصيب ثلاثة في 23 مايو عندما تعرضت سيارتا إسعاف للقصف في منطقة طريق المطار" جنوب طرابلس.

وأوضح أن "إحدى سيارات الاسعاف أصيبت، ما تسبب في مقتل طبيب على الفور، كما قصفت سيارة إسعاف أخرى أرسلت لنقل المصابين من الهجوم الأول، ما أسفر عن مقتل أحد المسعفين وإصابة طبيب واثنين اخرين على متنها".

ووفقاً للبيان، قتل ستة من العاملين الصحيين وأصيب سبعة آخرون منذ بداية النزاع.

فيما تأثرت 14 سيارة إسعاف وتم إخلاء اثنين من المرافق الصحية بسبب القتال.

ونقل البيان عن ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا جعفر حسين، قوله إن "الخميس الماضي كان يوماً حالكاً بالنسبة للعاملين الصحيين في طرابلس (...) انتهاك مروع وغير مقبول للقانون الدولي الإنساني".

وتابع: "عندما يتعرض العاملون الصحيون للخطر تزداد معاناة المرضى".

الأكثر قراءة اليوم

ملكة الأردن تنشر إفطارا عائليا مع الملك وأبنائها ( شاهد )

"تكافل" توضح حقيقة القسائم الشرائية بـ100$

خطأ جسيم يكاد يقتل ضيفة "رامز في الشلال"! (فيديو)

قطر تعلق على مؤتمر البحرين وصفقة القرن

لهذا السبب .. أمريكا تضغط على ليبرمان للدخول في حكومة نتنياهو

اسعار العملات مقابل الشيكل

مصادر فلسطينية لـ"سما": لا جديد في ملف المصالحة ولا مقترحا مصريا جديدا حاليا

الأخبار الرئيسية

دحلان

دحلان: صفقة القرن تطبق والجميع يدعي انه يريد اسقاطها ولم اسمع موقف واضح من ابو مازن حتى الان

حماس

"والا" العبري: حماس تلعب بالنار و ما حدث بالحروب السابقة لا يقارن بما سيحصل بالحرب القادمة

الاحتلال

صحيفة عبرية تكشف عن تفاصيل وثيقة أمنية إسرائيلية تتضمن 14 بندا لمواجهة التهديدات المحيطة!

80994a6cb760c3b82fa6f7aa79589468

في غزة ..يأكلون من بقايا البسطات والعظام ويخلو منزلهم من مقومات الحياة الآدمية

شاهد..عريقات : على العرب الذاهبين للبحرين الا يردوا الجميل لامريكا على حساب الشعب الفلسطيني