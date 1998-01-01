رحيل الباحث والمؤرخ والأكاديمي د. سميح حمودة

القدس المحتلة/ سما/

خسرت فلسطين، اليوم السبت، واحداً من باحثيها ومؤرخيها وأكاديمييها الفاعلين، وهو د. سميح حمودة أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، الذي رحل عن عمر يناهز التاسعة والخمسين عاماً، بعد صراع مع المرض.

ونعت أسرة جامعة بيرزيت ممثلة برئيس وأعضاء مجلس الجامعة، وجميع العاملين والطلبة وخاصة أسرة دائرة العلوم السياسية/ كلية الحقوق والإدارة العامة، حمودة، معتبرين رحيله خسارة كبيرة.

وعبر عدد من طلابه وأصدقائه ومعارفه عن افتقاده على المستويين الإنساني والأكاديمي، لاسيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة "فيسبوك" .. وقال د. علي الجرباوي في صفحته على "فيسبوك": خسارة كبيرة فقدان الأستاذ سميح حمودة الذي كان خلوقاً وشغوفاً بالعلم.. ستبقى ذكراه حيّة في ما أنتج من كتب ودراسات قيمة، وفي جموع من درّس، وفيما جمعتنا به من ذكريات طيبة".

من جهتها قالت الصحافية ميرفت صادق: عرفنا د. سميح حمودة أول مرة قبل أكثر من عشر سنوات، في زيارة لمنزله استقبلنا بمكتبة كبيرة تنم عن ثقافة واسعة، وتحدث عن اعتقاله وسجنه في الولايات المتحدة ثم إبعاده، بتهمة دعم حركات المقاومة الفلسطينية ضمن ما عُرف بقضية الأكاديمي الفلسطيني سامي العريان. بعد ذلك، كان د. حمودة مصدر إفادة للباحثين والصحافيين في تحليلاته السياسية ومداخلاته الفكرية عن العمل الوطني الفلسطيني وواقع الفصائل ومواثيقها، وفي تأريخه لشخصيات فلسطينية ومقدسية خاصة، إلى جانب تقديمه عملاً موسوعياً عن التاريخ الاجتماعي لمدينة رام الله منذ مائة عام.

وحمودة من مواليد بيت لحم في العام 1960، وهو خريج جامعة بيرزيت وجامعة جنوب فلوريدا في العلوم السياسية وعلوم الإنسان.

عمل في جمعية الدراسات العربية بالقدس (1985 – 1992)، ومركز دراسات الإسلام والعالم في تامبا بولاية فلوريدا الأميركية (1992 – 1995).

وكان حمودة مديراً لتحرير دورية "حوليات القدس" التي كانت تصدرها مؤسسة الدراسات الفلسطينية في رام الله، قبل توقفها في آب من العام 2015، ونشر فيها عدداً من الدراسات والمقالات والوثائق، كما أن له عدداً من الكتب والدراسات والمقالات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وبالحركات الإسلامية الفلسطينية، وبتاريخ فلسطين في عهد الانتداب، والمنشورة في العديد من المجلات العربية.

وكان من آخر ما أصدره كتاب "رام الله العثمانية: دراسة في تاريخنا الاجتماعي 1517 – 1918" عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية في العام 2017، وقبله كتاب "صوت من القدس: المجاهد داود صالح الحسيني من خلال مذكراته وأوراقه"، عن دار الفكر في رام الله.

وأشرف حمودة على تأسيس أرشيف بلدية رام الله وتنظيمه، وشارك في تأسيس وتنظيم الأرشيف الرقمي لكل من مؤسسة الدراسات الفلسطينية في رام الله، وجامعة بيرزيت