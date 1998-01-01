جيش الاحتلال يسخر من خطاب نصر الله الاخير!

القدس المحتلة / سما /

علق أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، على خطاب الأمين العام لتنظيم حزب الله اللبناني، حسن نصر الله.

ونشر أدرعي أكثر من تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء السبت، سخر فيها من الأمين العام لحزب الله اللبناني، على خطابه الذي جاء بمناسبة الاحتفال بعيد المقاومة والتحرير السنوي، والذي يوافق الخامس والعشرين من مايو/آيار من كل عام.

وسخر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي من نصر الله، حيث قال: "يحتفل حزب الله اليوم بذكرى إنسحا: إسرائيل من بعض مناطق جنوب لبنان، ويسميها عيد المقاومة والتحرير، ولكن الاحتفال الحقيقي هو باحتلاله للبنان. ومع مرور الوقت اتضحت الصورة أكثر للبنانيين، لقد احتلت إيران دولتهم".

وتابع أفيخاي أدرعي: "نصر الله قد تحدث عن كون لبنان جزءًا من الجمهورية الإسلامية التي يحكمها ولي الفقيه. مضحك أن تحتفل دولة كهذه بما يسمى عيد التحرير".

وقال نصر الله، في كلمة له بالذكرى التاسعة عشرة لعيد المقاومة والتحرير: نعيد التأكيد على تمسكنا بكامل الأراضي اللبنانية المحتلة في مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر، وعلى حقنا الطبيعي في المقاومة واتخاذ كل الإجراءات لاستعادة الأراضي اللبنانية المحتلة.