بالاسماء.. تنويه هام للمستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار ولم يستلموها

غزة / سما /

نشرت مصادر محلية، مساء يوم السبت، أسماء مجموعة من المستفيدين من منحة قطر 100 دولار في غزة ، الذين لم يستلموها عبر فروع البريد بالقطاع خلال الأيام الماضية.

ودعت الواردة أسمائهم في الكشف المرفق إلى التوجه يوم غد الأحد إلى البريد من أجل استلام 100 دولار، منوهة إلى أنه آخر يوم للتسليم.

وفيما يلي كشف المستفيدين الذين لم يستلموا المنحة القطرية 100 دولار:

ابراهيم جهاد يوسف شيخ العيد

ابراهيم حمدي محمد الشاعر

ابراهيم محمد جمعه الدباري

احمد حسين ماضي ابو سته

اسامه دياب عبدالله مطر

اسامه عدنان عبد الفتاح عزام

اسامه محمد مصطفى ابو حسنين

اسلام يوسف ابراهيم حجازي

اعتدال حمدان أحمد أبو عقلة

امنه عبد الجليل سالم القن

امنه عبد الرؤوف محمد لافي

اميره حميده حجازي الاخرس

اياد السيد مصطفى ابوالسعود

اياد فايق عاصي الطويل

أحمد حسن علي أبوسليم

أحمد سمير عبد الوهاب النجار

أحمد غالب عودة عدوان

أحمد محمد داود عبد العال

أيمن ابراهيم محمود ابوعيادة

آمنه عبد الكريم رزق الدباري

بكر عبد الرحمن محمد الرياطي

تيسير يوسف محمود جودة

جبر محمد جبر ماضي

جلال فايد برهم ابو شلوف

جمال حماد مرزوق ابو خماش

حمده سليمان محمد شلوف

خالد علي اسماعيل ابو حربه

خالد عيد سلمان حجازي

خالد محمد طالب حسن

ختام محمد أحمد البردويل

خليل عبد الفتاح عبد الرحمن ابو العيش

خليل محمود خليل الهسي

خيري عطوة حامد الدباري

دولت سليمان سليم الحشاش

زاهي عطيه محمد بن حسن

زكي فتحي خليل اضهير

سالم يوسف سالم الجبالى

سعد سليمان عودة القاضي

سعدي صالح محمد النحال

سعيد ابراهيم مرزوق ابو معمر

سعيد رزق موسى زعرب

سليم موسى عودة ابومور

سمير أحمد عبد القادر النواجحه

سمير خميس علي الأخرس

سمير رستم أحمد المغاري

سميره عبد القادر محمد دهليز

صالح حسين موسى ابو تيلخ

طارق أحمد عبد الرحمن غريز

طلعت سليمان برهم ابو عياده

عايده عودة ابراهيم ابو طيور

عبد الحي أحمد محمد جمعه

عبد السلام ابراهيم جميعان شلوف

عبد الفتاح محمد سليم البيومي

عبد الله عبد ربه حسين المغير

عبد الوهاب عبد الفتاح علي العفيفي

عبد ربه سلمان سالم ابو عمرة

عبدالله محمد عبدالله درويش

عثمان عبد الكريم اسماعيل صبحين

عدنان أمين عبد الحميد شاهين

عدنان محمد عبد الجوراني

عطا منصور عبدالله النحال

عطوه أحمد عبد الرحمن الشاعر

علاء سميح أحمد موسى

علي مصباح محمود الشاعر

عليان محمد محمد الخطيب

غسان عبدالله عياد الدباري

فاطمه سالم عيد ابو جوده

فاطمه عواد حسين فوجو

فتحي حلمي علاوي بريكه

فتحية محمد عبد ربه ابو حشيش

فرج محمد يوسف عاشور

فرحات عقل محمد عاشور

فضيه عودةالله سليمان ابو حيش

قاسم سليمان أحمد ابو شلوف

قيس نعيم حجاج ضهير

كامله سلمان عودة القاضي

محمد ابراهيم داوود الشاعر

محمد اسماعيل سلمان ابو جزر

محمد أحمد حامد درغام

محمد تحسين سعدي زياره

محمد جهاد ديب عاشور

محمد حسام الدين محمود الشاعر

محمد خالد اشتيوي القاضي

محمد سعيد زايد ماضي

محمد صادق علي الخطيب

محمد طلال نصر ابو حسون

محمد عاطف أحمد مبارك

محمد عصام خميس صيام

محمد غانم منصور ابو شلوف

محمد محمود سليم النجيلي

محمد محمود مصطفى حسان

محمد يوسف محمد ابو صهيبان

محمد يونس زايد الختالين

محمود أحمد عبد القادر قشطة

محمود صالح عبد الجواد ابو طه

محمود عبد الرحمن علي العماوي

محمود عوني شحادة ابو لبده

محمود محمد جمعه ابو شلهوب

مروان سليمان حمدان الشاعر

مفيد عبد اللطيف محمد فسيفس

منار سليمان محمد رشوان

منير رمضان حسن ابو عرمانه

مهند صلاح عياده ابو سمهدانه

مؤيد محمد حسن ابو جياب

ناجي نافع سلمي ابو عدوان

نسرين محمد نايف الشاوي

نعمه سلمان محمد عقله

هشام جمعة حمدي أبو ماشي

هويدا عبد الهادى سليمان زيدان

هيثم شحده رجب القاضي

هيجر جبر عودة درغام

وليد سمير ابراهيم ابو سليمان

يحيى علي محمود الاطرش

يوسف جميل عبدالله العمواسي

يوسف حماد سليمان عراده

يوسف زياد عطوه ابو محسن