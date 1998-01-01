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الخرطوم : ظهور أحد مساعدي البشير مع حميدتي في الرياض

السبت 25 مايو 2019 08:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخرطوم : ظهور أحد مساعدي البشير مع حميدتي في الرياض


الخرطوم / وكالات /

ظهر الفريق طه عثمان مدير مكتب الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في صورة مع نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو خلال زيارته للسعودية مؤخرا.

وأفادت صحيفة "الانتباهة" السودانية بأن ظهور الفريق طه عثمان، أثار الكثير من التساؤلات حول الأدوار المرتقبة لطه في المرحلة المقبلة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر موثوقة، أن عثمان لم يكن بعيدا عن الزيارة التي قام بها حميدتي للرياض حيث يعمل مستشارا في الديوان الأميري السعودي.

وأضافت المصادر ذاتها للصحيفة، أن طه يسعى بشكل واضح لتحقيق تقارب بين الخرطوم والرياض منذ مغادرته للسعودية قبل عامين وإعفائه من العمل في مكاتب الرئيس السابق، كما أشيع على نطاق واسع أن طه نجح في ترتيب لقاءات لقادة القوى السياسية بالإمارات ثم زار الخرطوم 72 ساعة هي الأولى له منذ عامين.

وتشير المعلومات الواردة لـ"الانتباهة" إلى أن الرياض تسعى لتقريب وجهات النظر بين المجلس العسكري الانتقالي و"قوى الحرية والتغيير" لتجاوز خلافاتهما الحالية والإسراع في تكوين حكومة مدنية.

وأفادت "الانتباهة" بأنها علمت أن زيارة حميدتي للرياض تطرقت لمسألة تشكيل حكومة ما بعد الثورة وتجاوز الخلافات الحالية والمحافظة على أمن السودان واستقراره.

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