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ليبرمان يوجه تحذيرا نهائيا لنتنياهو!

السبت 25 مايو 2019 08:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان يوجه تحذيرا نهائيا لنتنياهو!


غزة / سما/

وجه افيغدور ليبرمان رئيس حزب يسرائيل بيتنا الاسرائيلي، وزير الحرب الاسبق، اليوم السبت، تحذيرا نهائيا لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وبحسب صحيفة معاريف العبرية، قال ليبرمان: إذا لم يتم قبول مطالبنا بشأن مشروع قانون التجنيد، فسنكون في طريقنا إلى انتخابات جديدة.

وأضاف: في السابق قبل الانتخابات، وخلال الانتخابات وبعد الانتخابات، أوضحنا تمامًا أننا لن نتراجع ملليمترا واحدا عن الصيغة الأصلية لمشروع القانون كما أقر بالقراءة الأولى في الكنيست.

وتابع:  يجب أن تنشأ حكومة يمينية حقيقية، وليس حكومة متشددة، "يسرائيل بيتينو" يؤمن بمبدأ "عش ودع غيرك يعيش".

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