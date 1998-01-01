ليبرمان يوجه تحذيرا نهائيا لنتنياهو!

غزة / سما/

وجه افيغدور ليبرمان رئيس حزب يسرائيل بيتنا الاسرائيلي، وزير الحرب الاسبق، اليوم السبت، تحذيرا نهائيا لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وبحسب صحيفة معاريف العبرية، قال ليبرمان: إذا لم يتم قبول مطالبنا بشأن مشروع قانون التجنيد، فسنكون في طريقنا إلى انتخابات جديدة.

وأضاف: في السابق قبل الانتخابات، وخلال الانتخابات وبعد الانتخابات، أوضحنا تمامًا أننا لن نتراجع ملليمترا واحدا عن الصيغة الأصلية لمشروع القانون كما أقر بالقراءة الأولى في الكنيست.

وتابع: يجب أن تنشأ حكومة يمينية حقيقية، وليس حكومة متشددة، "يسرائيل بيتينو" يؤمن بمبدأ "عش ودع غيرك يعيش".