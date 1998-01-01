معايعة تبحث تطوير التعاون مع الطيران التركي

بيت لحم / سما /

بحثت وزيرة السياحة والآثار رُلى معايعة مع مدير الطيران التركي في الشرق الأوسط محمد فاتح درماز، في مقر الوزارة في بيت لحم، فتح آفاق تعاون جديدة بين الجانبين لعمل ترويج مشترك لفلسطين في عدد من دول العالم.

وأكدت معايعة، خلال اللقاء الذي حضره الوزير ناصر قطامي، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية، متانة العلاقات الفلسطينية التركية المشتركة في جميع المجالات، وتطلعها لدور اكبر للخطوط الجوية التركية في دعم الخطط الترويجية الفلسطينية الهادفة لاستقطاب وفود سياحية و فئات سياحية جديدة الى فلسطين.

وتحدثت عن آخر المستجدات الجارية على صعيد قطاعي السياحة والتراث الثقافي، بالأخص في مجال الخطط الترويجية والتسويقية التي تنتهجها الوزارة في الأسواق والمحافل السياحية العالمية لتكثيف أعداد السياح القادمين الى فلسطين من خلال تكثيف المشاركة في اهم المعارض السياحية العالمية وفتح أسواق سياحية جديدة واستهداف فئات عمرية جديدة لتزور فلسطين.

وتطرقت معايعة إلى الأنماط السياحية، التي تبناها القطاع السياحي الفلسطيني، وعملت على رفد السلة السياحية التي نمتلكها، لتصبح فلسطين مقصداً سياحياً طوال أيام السنة، ولتكون بذلك رافداً استراتيجياً لاستغلال مواردها السياحية وإمكانات فلسطين الطبيعية بشكل يضمن استدامتها.

بدوره، أكد درماز أهمية التعاون بين الجانبين، مشيراً إلى استعداد الخطوط الجوية التركية للتعاون بشكل يساهم في رفد فلسطين بوفود سياحية جديدة.