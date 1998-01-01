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رامابوزا يؤدي اليمين الدستورية ويعد جنوب إفريقيا بـ"أيام أفضل"

السبت 25 مايو 2019 07:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
رامابوزا يؤدي اليمين الدستورية ويعد جنوب إفريقيا بـ"أيام أفضل"


بريتوريا /سما/

بدأ رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا السبت ولايته واعدا بـ"أيام أفضل" لبلاده وبات عليه الآن أن يقدم تشكيلة الحكومة التي كلّفها إعادة إنعاش الاقتصاد والقضاء على الفساد.

وحضر حفل أداء اليمين 36 ألف شخص من نخبة الطبقة السياسية المحلية وحوالى أربعين رئيس دولة وحكومة أجنبية في ملعب الروغبي في العاصمة بريتوريا.

وأعاد النواب انتخاب رامابوزا البالغ من العمر 66 عاماً الأربعاء، بعد انتصار حزبه "المؤتمر الوطني الإفريقي"، في الانتخابات التشريعية في الثامن من أيار/مايو.

ونجح حزب المؤتمر الذي يحكم منذ العام 1994، بتجديد أكثريته المطلقة في الجمعية الوطنية لكنه حقق أسوأ نتيجة في تاريخه في الانتخابات الوطنية (57,5 بالمئة)، ما يعكس انخفاض شعبيته في البلاد.

ورغم إنجاز تقدم حقيقي منذ ربع قرن، لا تزال جنوب إفريقيا إحدى الدول التي تشهد أكبر تفاوت اجتماعي في العالم، متأثرة ببطالة هائلة (أكثر من 27 بالمئة) ومعدّل فقر مرتفع ونسبة فساد متزايدة.

وقال رامابوزا إن "حقبة جديدة تشرق على بلدنا. أيام أفضل قادمة لجنوب إفريقيا". وأضاف "حان الوقت بالنسبة إلينا لبناء المستقبل الذي نطمح إليه"، مشيرا إلى أن "التحديات التي نواجهها حقيقية لكنها ليست مستعصية (...) سنتصدى لها".

ومنذ وصوله إلى الحكم منذ عام، يكرر سيريل رامابوزا أنه سيطوي صفحة عهد سلفه جاكوب زوما (2009-2018) الضالع في سلسلة من الفضائح السياسية والمالية.

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