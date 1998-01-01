والا: حماس تلعب بالنار و ما حدث بالحروب السابقة لن يشبه ولا يقارن بما سيحصل بالحرب القادمة

غزة / سما/

قال موقع والا العبري، مساء اليوم السبت، إن الواقع اليوم مختلف تماما عما كان في حرب الجرف الصامد 2014، حماس ليست مهتمة بكسر الأدوات، ولكنها تستعد لتصعيد واسع.

وأضاف: حماس تريد تحقيق إنجازات اقتصادية من أجل تحسين الوضع في قطاع غزة، ولهذا الغرض فهي مستعدة للمخاطرة واللعب بالنار، هذه المرحلة تشمل بشكل أساسي إطلاق بالونات حارقة وإحراق الغلاف.



وتابع: تواصل حماس اللعب بالنار لأنها غير قادرة على تحقيق إنجازات في إطار مفاوضات توسطت فيها مصر مع "إسرائيل".

ووفقا لوالا العبري، حماس ليس لديها أي طريقة للتعامل مع اليأس والإحباط في الشارع الفلسطيني، والأسوأ من ذلك أنها تخشى مواجهة التمرد بطريقة عدوانية للغاية مما يقوض نظامها بالفعل.

واردف: هناك هدف واحد يسعى إليه يحيى السنوار وهو منع الحرب وتحسين الوضع الاقتصادي في غزة، لكن هذا لا يعني أنه لا يستعد للحرب.



ولفت موقع والا العبري، الى أن ما حدث في الحروب السابقة لن يشبه ولا يقارن بما سيحدث في الحرب القادمة، ستكون حملة صعبة مع الكثير من الدمار والخسائر في كلا الجانبين