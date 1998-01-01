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نصر الله يعلّق على صفقة القرن!

السبت 25 مايو 2019 06:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
نصر الله يعلّق على صفقة القرن!


بيروت /سما/

دعا حسن نصر الله الأمين العام لتنظيم حزب الله اللبناني، مساء اليوم السبت، أبناء الأمتين العربية والإسلامية إلى حشد جماهيري كبير إحياء ليوم القدس العالمي الجمعة القادمة لما لهذا اليوم من أهمية في هذا الظرف التي تعيشها القضية الفلسطينية في ظل ما يعرف بـ "صفقة القرن".

وأكد نصر الله خلال كلمة له بمناسبة الذكرى الـ 19 لعيد المقاومة والتحرير (تحرير جنوب لبنان من الاحتلال "الإسرائيلي")، أن الجميع معني بتحمل المسؤولية التاريخية في مواجهة "صفقة القرن" المشؤومة.

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية تواجه اليوم أكبر مؤامرة لتصفية وجودها، منوهاً إلى أن الموقف الفلسطيني الجماعي الرافض لمؤتمر المنامة –الورشة الاقتصادية الأمريكية في البحرين- هو الموقف الملك لأنهم أصحاب القضية.

وشدد  نصر الله على أن ما يجري في منطقة الخليج وما يستهدف إيران مرتبط بقوة "بصفقة القرن".

وفيما يتعلق بتحرير جنوب لبنان قال الأمين العام لحزب الله: " إن عيد المقاومة والتحرير هو يوم تاريخي وعظيم جداً للبنان ولمجريات معادلات الصراع العربي "الإسرائيلي".

وأضاف: "إنجاز التحرير عام ألفين جاء بفضل تضحيات كبيرة شاركت فيها جميع الفصائل والجيشان اللبناني والسوري.

وأكد نصر الله، أن العدو وحلفاؤه باتوا بعد التحرير يسعون للقضاء على حزب الله الذي كان عصياً على كل المؤامرات، مشيراً إلى ان الحزب يعتز ويفتخر بشهادة العدو بأن الحزب بات تهديداً استراتيجياً له.

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