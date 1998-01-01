الدبيك يشارك في المنتدى الدولي للحد من ‏مخاطر الكوارث‎ GP 2019 ‎جنيف‎ ‎

شارك جلال الدبيك، مدير مركز التخطيط الحضري والحد من مخاطر الكوارث ونقيب المهندسين في المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث 2019، والذي عقد في جنيف بهدف متابعة تطبيق اطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث على المستوى المحلي والوطني والدولي.
وقد تخلل المنتدى مؤتمرات وورش عمل واجتماعات للمؤسسات الدولية التي تعمل في المجالات المختلفة لكل من الحد من مخاطر الكوارث والتنمية المستدامة وتغير المناخ، وشارك في الجلسات والفعاليات المختلفة للمنتدى ما يزيد عن ثلاث آلاف شخص من معظم دول العالم كممثلين للمؤسسات الاكاديمية ومراكز البحث العلمي والجهات السياسية ومنظمات الأمم المتحدة والبنك الدولي والقطاع الخاص وشركات التأمين ووكالات التنمية الدولية بالإضافة إلى جميع التخصصات والمؤسسات التي تعمل في المجالات المختلفة لادارة مخاطر الكوارث (التأهب والاستجابة والتعافي) وأهمها: المراكز البحثية والدفاع المدني ومنظمات الهلال والصليب الأحمر وغيرها.
وشارك الدبيك في هذا المنتدى ضمن المجموعة العربية الاستشارية للحد من مخاطر الكوارث (A-STAG)، وتضمنت جلسات المنتدى تخصيص جلسات حوارية لمتابعة الكثير من المواضيع ذات العلاقة بالحد من مخاطر الكوارث والأهداف العالمية للتنمية المستدامة وتغير المناخ، بالإضافة إلى استعراض لحالات دراسية ومتابعة الاسترتيجيات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث على مستوى المدن والدول والعالم بشكل عام، ومن ضمنها الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث.
وإضافة إلى شارك الدبيك في المنتدى وفد فلسطيني يتكون من د. محمد عوده رئيس المركز الوطني لادارة الكوارث، ومدير عام الدفاع المدني اللواء يوسف نصار، وناصر الجاغوب مدير عام صندوق درء المخاطر الفلسطيني، وعلى هامش المنتدى التقى الوفد الفلسطيني وسفير دولة فلسطين د. ابراهيم خريشه مع الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة والمدير الإقليمي للمؤسسة الأممية للحد من مخاطر الكوارث ( UNDRR) ونائبه.