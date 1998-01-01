الدبيك يشارك في المنتدى الدولي للحد من ‏مخاطر الكوارث‎ GP 2019 ‎جنيف‎ ‎

نابلس / سما /

شارك جلال الدبيك، مدير مركز التخطيط الحضري والحد من مخاطر ‏الكوارث ونقيب المهندسين في المنتدى العالمي للحد من مخاطر ‏الكوارث 2019، والذي عقد في جنيف بهدف متابعة تطبيق اطار سينداي ‏للحد من مخاطر الكوارث على المستوى المحلي والوطني والدولي.

وقد تخلل المنتدى مؤتمرات وورش عمل واجتماعات للمؤسسات الدولية ‏التي تعمل في المجالات المختلفة لكل من الحد من مخاطر الكوارث ‏والتنمية المستدامة وتغير المناخ، وشارك في الجلسات والفعاليات ‏المختلفة للمنتدى ما يزيد عن ثلاث آلاف شخص من معظم دول العالم ‏كممثلين للمؤسسات الاكاديمية ومراكز البحث العلمي والجهات ‏السياسية ومنظمات الأمم المتحدة والبنك الدولي والقطاع الخاص ‏وشركات التأمين ووكالات التنمية الدولية بالإضافة إلى جميع التخصصات ‏والمؤسسات التي تعمل في المجالات المختلفة لادارة مخاطر الكوارث ‏‏(التأهب والاستجابة والتعافي) وأهمها: المراكز البحثية والدفاع المدني ‏ومنظمات الهلال والصليب الأحمر وغيرها‎.‎‎

وشارك الدبيك في هذا المنتدى ضمن المجموعة العربية الاستشارية ‏للحد من مخاطر الكوارث‎ (A-STAG)‎، وتضمنت جلسات المنتدى تخصيص ‏جلسات حوارية لمتابعة الكثير من المواضيع ذات العلاقة بالحد من ‏مخاطر الكوارث والأهداف العالمية للتنمية المستدامة وتغير المناخ، ‏بالإضافة إلى استعراض لحالات دراسية ومتابعة الاسترتيجيات المتعلقة ‏بالحد من مخاطر الكوارث على مستوى المدن والدول والعالم بشكل ‏عام، ومن ضمنها الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث‎.‎

وإضافة إلى شارك الدبيك في المنتدى وفد فلسطيني يتكون من د. محمد ‏عوده رئيس المركز الوطني لادارة الكوارث، ومدير عام الدفاع المدني ‏اللواء يوسف نصار، وناصر الجاغوب مدير عام صندوق درء المخاطر ‏الفلسطيني، وعلى هامش المنتدى التقى الوفد الفلسطيني وسفير ‏دولة فلسطين د. ابراهيم خريشه مع الممثل الخاص للامين العام للأمم ‏المتحدة والمدير الإقليمي للمؤسسة الأممية للحد من مخاطر الكوارث‎ ( ‎UNDRR) ‎ونائبه‎.