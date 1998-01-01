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اشتية: سنقدم كل ممكن لدعم القدس وتعزيز صمود المقدسيين

السبت 25 مايو 2019 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: سنقدم كل ممكن لدعم القدس وتعزيز صمود المقدسيين


رام الله / سما /

 قال رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم السبت، إن "الحكومة ستقدم كل ما هو ممكن لدعم القدس وتعزيز صمود المواطن المقدسي"، مؤكدا أن التركيز خلال الفترة الحالية سيكون على دعم قطاع الإسكان وتعزيز المؤسسات غير الربحية في القدس.

جاء ذلك خلال استقباله وفدا من رجال الأعمال المقدسيين، اليوم  في مكتبه برام الله، بحضور وزير القدس فادي الهدمي، حيث اطلع على أبرز احتياجات المحافظة، والمعيقات التي يواجهها المواطنون نتيجة إجراءات الاحتلال.

وبحث اشتية مع الوفد آليات خلق حالة تشابك بين مؤسسات القدس وعائلاتها وقطاعها الخاص ومختلف المؤثرين فيها، وتوحيدهم باتجاه خلق انسجام بين مصلحة الفرد والمصلحة الوطنية، وإعادة الدور الفعال للفرد في قضايا وطنه ومجتمعه.

وأطلع اشتية الوفد على بعض القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء بشكل عاجل بخصوص القدس، كالمساهمة بحل أزمة شركة كهرباء القدس وكفالتها للاقتراض من البنوك لتسديد التزاماتها، وكذلك قرار دعم الجهاز التعليمي في القدس لتحسين أوضاع المعلمين.

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