تأجيل تداول رئاسة بلدية نابلس لغاية العاشر من حزيران

نابلس / سما /

عقد مجلس بلدي نابلس امس جلسةً استثنائية وطارئة، بحضور معظم أعضاء المجلس البلدي، بهدف اتخاذ القرار المتعلق بموضوع تداول رئاسة بلدية نابلس بين المهندس عدلي رفعت يعيش والمهندس سميح طبيلة، بعد مرور سنتين على رئاسة يعيش للمجلس البلدي الحالي.

كما تم تداول موضوع رئاسة مجلس ادارة شركة كهرباء الشمال، وذلك وفقا للاتفاق الذي وقع سابقا بين الكتل الانتخابية التي اتفقت على تشكيل قائمة "نابلس الموحدة" وخاضت الانتخابات على أساسها.

وقرر المجلس البلدي تأجيل الاستلام التسليم ليوم الاثنين العاشر من شهر حزيران القادم، بناءً على طلب المهندس طبيلة، وحرصا من المجلس البلدي على تسيير أعمال البلدية بالشكل المتعارف عليه خلال فترة الاعياد، وتماشيا مع المصلحة العامة.

اما فيما يتعلق برئاسة مجلس ادارة شركة كهرباء الشمال، فقد قرر المجلس البلدي تسمية المهندس محمد الشنار كمرشح المجلس لرئاسة ادارة شركة كهرباء الشمال اعتباراً من بداية الشهر القادم.