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سبعة قتلى في هجمات منفصلة لتنظيم الدولة الإسلامية بالعراق

السبت 25 مايو 2019 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
سبعة قتلى في هجمات منفصلة لتنظيم الدولة الإسلامية بالعراق


بغداد /سما/

 قتل سبعة أشخاص، بينهم ثلاثة من عناصر القوات العراقية اليوم (السبت) في هجمات منفصلة لخلايا تنظيم الدولة الإسلامية شمالي محافظة صلاح الدين شمال بغداد، بحسب مصدر أمني عراقي.

وقال العقيد محمد خليل البازي من قيادة شرطة صلاح الدين لوكالة أنباء شينخوا اليوم السبت إن قوة مشتركة من الجيش والحشد العشائري تصدت لهجوم شنه مسلحو داعش في وقت مبكر من صباح اليوم لإحراق مزارع الحنطة والشعير بالقرب من بلدة الشرقاط الواقعة على بعد (110 كم) شمال مدينة تكريت، مركز محافظة صلاح الدين.

وتابع البازي أن القوات خاضت اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة مع المسلحين، مما أسفر عن مقتل اثنين من عناصر الحشد العشائري وأحد مسلحي داعش.

وأضاف أن بقية المسلحين فروا إلى جهة مجهولة، مشيرا إلى أن القوات تتعقبهم.

وفي قرية تلول الباج الواقعة على بعد (80 كم) شمال تكريت، هاجم مسلحون لداعش فجر اليوم، مجموعة من الفلاحين كانوا يقومون بحصد محصول الحنطة وقتلوا أربعة منهم رميا بالرصاص وأحرقوا مزرعتهم ثم فروا إلى جهة مجهولة، بحسب البازي.

وأشار إلى أن شرطيا قتل وأصيب ثلاثة اخرون بجروح في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم غربي مدينة بيجي النفطية الواقعة على بعد (30 كم) شمال تكريت.

وتنشط خلايا تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية وتنفذ هجمات من حين لآخر في مناطق متفرقة بالعراق رغم إعلان السلطات العراقية في ديسمبر من العام 2017 عن تحرير جميع أراضي البلاد من التنظيم المتطرف.

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